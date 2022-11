Créations de Kokedama, de l’art floral japonais à découvrir à Sainte-Marie-sur-Semois

La 16e édition de la "Journée de l’Artisan" se déroulera ce dimanche 20 novembre. L’occasion de découvrir gratuitement le travail de nombreux artisans belges. Plus de 450 professionnels y participent.

Parmi eux, Muriel Honoré et Daniel Paquay de Sainte-Marie-sur-Semois, ils vous proposeront une exposition et des démonstrations de création de kokedama. Un art floral japonais, où une plante verte ne pousse pas dans un pot mais dans une sphère de terre entourée de mousse.

" C’est un art japonais des années nonante qu’on a remis, à la sauce gaumaise, depuis 4 ans. C’est une plante en pot mais sans le pot. On a mis au point 5 substrats. Les substrats sont composés de terreaux de différentes argiles. Au Japon, ils travaillent 2 argiles, la keto et l’Akadama, une argile de fond de rizière, une pluie volcanique et nous, on a compensé avec des argiles qu’on trouvait chez nous. A l’arrière de notre terrain, par exemple, on a une mare à canards et lorsque on cure la mare tous les ans, on récupère cette argile ", explique ce couple de passionnés. " On est vraiment autodidactes, on a lu des livres et regardé des tutos ".

Les clients apprécient beaucoup cet art floral : " Certains, par exemple, c’est assez marrant, leur donnent des noms, c’est touchant de voir comment les gens s’attachent au kokedama."

Si vous souhaitez découvrir cet art du kokedama, rendez-vous à Sainte-Marie-sur- Semois ce dimanche à la KOKEdam’house.

La liste complète des participants est disponible sur le site internet de la "Journée de l’Artisan" (journeedelartisan.be).