Créations artistiques de l’intelligence artificielle : à qui reviennent les droits d’auteur ?

L’Europe s’est engagée dans un processus pour encadrer l’usage de l’Intelligence artificielle. Un projet de régulation a franchi une étape au Parlement européen jeudi. L’Europe veut réguler dans plusieurs domaines mais notamment celui des droits d’auteur, puisque des intelligences artificielles sont capables de générer du contenu.

A qui reviennent donc les droits d’auteur, notamment dans le cas de ce faux duo The Wknd/Drake, deux des artistes les plus écoutés au monde mais qui n’ont jamais ni chanté, ni écrit, ni composé cette chanson. Et la chanson, entièrement conçue par une intelligence artificielle, fait le buzz depuis trois semaines, et procure des millions d’écoutes sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Après quelques jours, Universal Music (la maison de disques) a demandé le retrait de la chanson des plateformes et l’a obtenu en invoquant le viol du droit d’auteur.