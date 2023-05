Création du premier "quartier scolaire" à Laeken

La Ville de Bruxelles a inauguré hier son premier "quartier scolaire" à Laeken, à un jet de pierre du plateau du Heysel. Il s’agit du quartier appelé "triangle", en raison de sa forme : il est contenu entre l’avenue Houba de Strooper, l’avenue Sobieski et la rue du Heysel, au Nord.

Une de ses particularités est qu’il compte de nombreuses écoles et crèches. La ville veut le rendre plus paisible, pour offrir davantage de sécurité et une meilleure qualité de l’air, en changeant le plan de circulation avec de nouveaux sens uniques et des changements de sens de circulation. Quatre zones Kiss & Ride ont aussi été aménagées en périphérie du quartier. L’objectif est de dissuader le trafic de passage et d’encourager les parents qui conduisent leurs enfants à l’école à faire le dernier bout de chemin à pied.