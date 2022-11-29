Створення робочої групи для поділу потреб України | Création d’une taskforce pour partager les demandes de l’Ukraine

Місто Брюссель та кілька інших європейських міст підписали меморандум про взаєморозуміння з українською столицею, спрямований на обмін інформацією між ними про конкретні потреби Києва та спроби їх задовольнити. Підписання відбулося під час "Київського інвестиційного форуму 2022".

Захід був організований мерією Брюсселя і присвячений "реконструкції столичного району" Києва. Мер Віталій Кличко мав брати участь, але він підключився відеоконференцію з України, оскільки місто все ще перебуває в надто небезпечній ситуації після вибухів. У Брюсселі його представляв брат Володимир Кличко.

Згідно з поясненнями мера Брюсселя Філіпа Клоуза, метою "меморандуму про взаєморозуміння", підписаного серед інших Парижем, Римом, Гельсінкі, Берліном, Ліоном і Ригою, є "створення робочої групи, яка б розділила вимоги Києва та інших міст України.

Місто Брюссель наразі зосередило свою діяльність на сфері охорони здоров’я, пояснює мер. Зокрема, у Бельгії відбулося навчання для українських спеціалістів (психологів, гінекологів тощо) за програмою догляду за жертвами зґвалтувань. Представники лікарні CHU Saint-Pierre також виїхали на місце, щоб скласти список необхідного критичного обладнання, каже Філіп Клоуз.

Проблемним є питання електроенергії, бо російські бомбардування знищили значну частину енергетичної інфраструктури. "Я переконаний, що необхідно терміново поговорити з постачальниками (електроенергії) як в Україні, так і вдома, щоб запитати, що можна зробити, звичайно для аварійних служб", — сказав Філіп Клоуз.

Компанії з різних галузей ("транспорту, будівництва, банків, енергетики тощо"), які бажають підтримати майбутнє України, таким чином мали змогу мати перший контакт із державною владою, зазначає Філіп Клоуз.

Компанії з різних галузей ("транспорту, будівництва, банків, енергетики тощо"), які бажають підтримати майбутнє України, таким чином мали змогу мати перший контакт із державною владою, зазначає Філіп Клоуз.

З Києва мер Віталій Кличко запевнив, що Україна "готова відкрити багато можливостей своїм друзям", підкресливши, що країні знадобляться економічна активність і зайнятість, як тільки вона вийде з війни.