Створення робочої групи для поділу потреб України | Création d’une taskforce pour partager les demandes de l’Ukraine

La Ville de Bruxelles et plusieurs autres villes européennes ont signé un protocole d'accord avec la capitale ukrainienne visant à faire circuler entre elles les informations au sujet des besoins spécifiques de Kiev et tenter d'y répondre. La signature a eu lieu lors du "Forum d'investissement 2022 de Kiev".

L'évènement était accueilli par la Ville de Bruxelles et était centré sur "la reconstruction de la zone métropolitaine" de Kiev. Le maire Vitali Klitschko devait y participer mais il est finalement intervenu par vidéoconférence depuis l'Ukraine, la ville étant encore en situation trop précaire après les bombardements. C’est son frère Volodymyr Klitschko qui l’a représenté à Bruxelles.

Selon les explications du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, l'objectif du "memorandum of understanding" signé entre autres par Paris, Rome, Helsinki, Berlin, Lyon et Riga, est "de créer une taskforce pour partager les demandes de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. S'il y a un problème d'approvisionnement en énergie, par exemple, quelle ville peut y apporter une solution ? "

La Ville de Bruxelles a jusqu'ici concentré son action sur le domaine de la santé, explique le bourgmestre. Il y a eu notamment une formation de professionnels ukrainiens (psychologues, gynécologues,...) en Belgique, à un programme axé sur la prise en charge des victimes de viols. Des représentants de l’hôpital CHU Saint-Pierre se sont également rendus sur place pour faire une liste des équipements critiques nécessaires, indique Philippe Close.

Dans les soins aussi, la question de l'électricité est problématique, les bombardements russes ayant détruit une grande partie des infrastructures énergétiques. "Je suis convaincu que l'urgence est de parler avec les fournisseurs (d'électricité) aussi bien en Ukraine que chez nous, pour se demander ce que l'on peut faire, certainement pour les services d'urgence", a déclaré Philippe Close.

Des entreprises de différents domaines ("transport, construction, banques, énergie,..."), qui souhaitent soutenir le futur de l'Ukraine ont ainsi pu avoir un premier contact avec les autorités publiques, indique Philippe Close.

Depuis Kiev, le maire Vitali Klitschko a assuré que l'Ukraine était "prête à ouvrir tant d'opportunités à ses amis", soulignant que le pays aura besoin d'activité économique et d'emploi dès la sortie de la guerre.