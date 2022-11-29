Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Створення робочої групи для поділу потреб України | Création d’une taskforce pour partager les demandes de l’Ukraine

Sueddeutsche Zeitung Holds Annual Economic Summit

© 2022 Mathis Wienand

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Belga

Місто Брюссель та кілька інших європейських міст підписали меморандум про взаєморозуміння з українською столицею, спрямований на обмін інформацією між ними про конкретні потреби Києва та спроби їх задовольнити. Підписання відбулося під час "Київського інвестиційного форуму 2022".

 Захід був організований мерією Брюсселя і присвячений "реконструкції столичного району" Києва. Мер Віталій Кличко мав брати участь, але він підключився відеоконференцію з України, оскільки місто все ще перебуває в надто небезпечній ситуації після вибухів. У Брюсселі його представляв брат Володимир Кличко.

Згідно з поясненнями мера Брюсселя Філіпа Клоуза, метою "меморандуму про взаєморозуміння", підписаного серед інших Парижем, Римом, Гельсінкі, Берліном, Ліоном і Ригою, є "створення робочої групи, яка б розділила вимоги Києва та інших міст України.

Місто Брюссель наразі зосередило свою діяльність на сфері охорони здоров’я, пояснює мер. Зокрема, у Бельгії відбулося навчання для українських спеціалістів (психологів, гінекологів тощо) за програмою догляду за жертвами зґвалтувань. Представники лікарні CHU Saint-Pierre також виїхали на місце, щоб скласти список необхідного критичного обладнання, каже Філіп Клоуз.

Проблемним є питання електроенергії, бо російські бомбардування знищили значну частину енергетичної інфраструктури. "Я переконаний, що необхідно терміново поговорити з постачальниками (електроенергії) як в Україні, так і вдома, щоб запитати, що можна зробити, звичайно для аварійних служб", — сказав Філіп Клоуз.

Компанії з різних галузей ("транспорту, будівництва, банків, енергетики тощо"), які бажають підтримати майбутнє України, таким чином мали змогу мати перший контакт із державною владою, зазначає Філіп Клоуз.

Компанії з різних галузей ("транспорту, будівництва, банків, енергетики тощо"), які бажають підтримати майбутнє України, таким чином мали змогу мати перший контакт із державною владою, зазначає Філіп Клоуз.

З Києва мер Віталій Кличко запевнив, що Україна "готова відкрити багато можливостей своїм друзям", підкресливши, що країні знадобляться економічна активність і зайнятість, як тільки вона вийде з війни.

 

Création d’une taskforce pour partager les demandes de l’Ukraine

La Ville de Bruxelles et plusieurs autres villes européennes ont signé un protocole d'accord avec la capitale ukrainienne visant à faire circuler entre elles les informations au sujet des besoins spécifiques de Kiev et tenter d'y répondre. La signature a eu lieu lors du "Forum d'investissement 2022 de Kiev".

L'évènement était accueilli par la Ville de Bruxelles et était centré sur "la reconstruction de la zone métropolitaine" de Kiev. Le maire Vitali Klitschko devait y participer mais il est finalement intervenu par vidéoconférence depuis l'Ukraine, la ville étant encore en situation trop précaire après les bombardements. C’est son frère Volodymyr Klitschko qui l’a représenté à Bruxelles. 

Selon les explications du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, l'objectif du "memorandum of understanding" signé entre autres par Paris, Rome, Helsinki, Berlin, Lyon et Riga, est "de créer une taskforce pour partager les demandes de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. S'il y a un problème d'approvisionnement en énergie, par exemple, quelle ville peut y apporter une solution ? "

La Ville de Bruxelles a jusqu'ici concentré son action sur le domaine de la santé, explique le bourgmestre. Il y a eu notamment une formation de professionnels ukrainiens (psychologues, gynécologues,...) en Belgique, à un programme axé sur la prise en charge des victimes de viols. Des représentants de l’hôpital CHU Saint-Pierre se sont également rendus sur place pour faire une liste des équipements critiques nécessaires, indique Philippe Close. 

Dans les soins aussi, la question de l'électricité est problématique, les bombardements russes ayant détruit une grande partie des infrastructures énergétiques. "Je suis convaincu que l'urgence est de parler avec les fournisseurs (d'électricité) aussi bien en Ukraine que chez nous, pour se demander ce que l'on peut faire, certainement pour les services d'urgence", a déclaré Philippe Close.

Des entreprises de différents domaines ("transport, construction, banques, énergie,..."), qui souhaitent  soutenir le futur de l'Ukraine ont ainsi pu avoir un premier contact avec les autorités publiques, indique Philippe Close.  

Depuis Kiev, le maire Vitali Klitschko a assuré que l'Ukraine était "prête à ouvrir tant d'opportunités à ses amis", soulignant que le pays aura besoin d'activité économique et d'emploi dès la sortie de la guerre.

Articles recommandés pour vous