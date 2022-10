Création d'une soucherie à partir d'arbres abattus au jardin

Le bois mort constitue un merveilleux habitat pour la faune, fournissant de la nourriture et un abri à un grand nombre d’invertébrés, y compris les coléoptères xylophages, les abeilles solitaires et les petits rongeurs… Lorsque des arbres sont abattus dans une partie ombragée du jardin, créer une soucherie à cet endroit à partir des souches et des troncs débités est idéal pour les petites bestioles. Une soucherie est semblable à un tas de bûches, mais est un élément permanent, constituée de bûches dressées, à moitié enfouies dans le sol, sur lesquelles poussent de la mousse, du lierre, du lichen et des champignons. Vous pouvez également planter des fougères dans et autour des bûches.