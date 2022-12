Création d'arbres de Noël originaux pour un sapin "branché" avec les bois de la taille

Le Grand Saint-Nicolas a gâté les enfants sages, il est temps de penser aux décorations de Noël. Vous cherchez des arbres de Noël originaux pour couper avec le traditionnel sapin de Noël ? Bérengère vous propose d'en confectionner sans la moindre branche de sapin mais avec des bois taillés au jardin. Et, cerise sur le gâteau, d'y accrocher des étoiles en écorce. A vous de jouer et laissez parler votre créativité pour épater vos proches et vos voisins avec des arbres de Noël "branchés".