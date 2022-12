Créateurs de mode : l'âge d'or des profils bas.

"Plus les maisons grandissent, plus le luxe devient un marché de masse. On va chercher des directeurs artistiques plus consensuels", souligne Benjamin Simmenauer, professeur à l'Institut français de la mode. "Cela comporte un autre risque : que les gens s'ennuient. La mode est censée divertir et poser des questions."

L'équation est délicate, comme le montre le cas d'Alessandro Michele. L'engouement pour ses défilés baroques et décalés ou pour ses créations ne convainc pas les milieux financiers, qui n'ont pas caché leur satisfaction à l'annonce de son départ. "Les marchés veulent que Gucci vende des sacs à main noirs au monde entier et pas des trucs roses bardés de fanfreluches que M. et Mme Tout-le-Monde n'oseraient pas porter en ville", souligne Arnaud Cadart.

Pour Benjamin Simmenauer, faire de l'"intemporel" nuirait toutefois à Gucci, dont l'ADN est "profondément dans la transgression" : "Il faut une forme de séduction baroque, un peu de folie".