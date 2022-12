"Create Your Year", l'astuce TikTok qui vous aidera à tenir vos résolutions pour 2023.

En pratique, il faut souvent bien plus que 30 jours pour incorporer une nouvelle habitude à sa routine. Des chercheurs de l’University College de Londres ont estimé en 2009 qu’il faut attendre en moyenne 66 jours avant qu'un nouveau comportement devienne automatique. Malgré cela, il est tout à fait possible de prendre de nouvelles habitudes tous les mois de l’année.

La clé de la réussite : décomposer ses résolutions sous forme d'objectifs raisonnables et prendre le temps de les réaliser.

De petits changements progressifs valent mieux qu’un comportement radical si l'on en croit les utilisateurs de TikTok qui ont essayé la technique du "Create Your Year". "Je le fais depuis des années. C'est très efficace. Je me fixe chaque mois trois petits objectifs qui contribuent aux catégories 'santé, richesse et bonheur'", explique l'un d'entre eux.

Quels que soient vos engagements pour 2023, n’oubliez pas non plus de faire preuve d’indulgence envers vous-même et de relativiser vos échecs.