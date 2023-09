Cream : un trio qui a marqué l’histoire du rock anglais… mais aussi mondial

Aujourd’hui, je vais vous parler du groupe Cream, grand groupe anglais, un trio emmené par Eric Clapton, assisté de Ginger Baker et de Jack Bruce. Un trio anglais qui a marqué l’histoire du rock anglais mais aussi mondial.

Cream sort ce deuxième album, Disraeli Gears en novembre 1967. ils ont été l’enregistrer à New York avec le producteur Felix Pappalardi. Et ce n’est pas anodin parce que cet homme était le bassiste du groupe Mountain avec Leslie West, basé sur ce que faisait Cream. Donc il y avait un lien évident entre Cream et Leslie West, puisque c’est après avoir vu Cream au Fillmore West à San Francisco que Leslie West a décidé de fonder et de former son groupe Mountain qui voyageait un peu sur la même sphère.

Clapton, qui avait été le guitariste de John Mayall, avait recruté Ginger Baker et Jack Bruce qui, eux, venaient du groupe The Graham Bond Organisation et avait sorti un premier album, Fresh Cream, résolument psychédélique puisque nous sommes en 68.

Quelle est l’origine du titre de l’album ?

Disraeli est plutôt particulier… En réalité, Jack Turner, qui était le roadie du groupe, parlait cyclisme avec Ginger Baker et ils parlaient d’un "dérailleur gears". Il a voulu faire un peu d’humour et au lieu de dire "dérailleur gears", il a dit "Disraeli Gears", faisant allusion au nom d’un premier ministre anglais du XIXᵉ siècle qui s’appelait Benjamin Disraeli. Et puis ils ont trouvé que c’était assez original et ils ont gardé ce titre. Sans cela, le disque aurait dû s’appeler tout simplement Cream Number Two.

Deux morceaux se dégagent de cet album. D’abord "Sunshine of Your Love", qui est devenu un classique écrit par Jack Bruce et son compère Pete Brown, parolier et poète, qui est décédé tout récemment d’ailleurs. Et puis le morceau "Strange Brew" qui démarre l’album et dans lequel Clapton reprend un solo de guitare d’Albert King.

Ce disque leur a permis de partir aux Etats-Unis avant de se séparer deux ou trois ans plus tard.