Cream tea et Union Jacks : des fêtes s’organisent aussi chez nous pour célébrer le couronnement de Charles III

C’est une enseigne que tous les ressortissants britanniques installés chez nous, et plus généralement les anglophiles, connaissent bien. Elle est notamment implantée à Rhode-St-Genèse, à deux pas de Waterloo. Pour l’occasion, le magasin a sorti ses plus beaux atours aux couleurs de l’Union Jack. Sur un présentoir bien en vue, s’alignent des articles de fête très british : des drapeaux aux moules à cup cakes, en passant par les diadèmes de circonstance, il y en a pour tous les goûts. "Nous n’avons déjà plus de nœuds papillons géants aux couleurs de l’Union Jack… Les chapeaux melon en plastique non plus. Ce sont les accessoires un peu fun qui sont déjà partis", s’amuse Ryan Pearce, le gérant.