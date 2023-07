Crazy Rich Asians : la comédie romantique qui a explosé le box-office bientôt sur Tipik

Une autre clé du succès de Crazy Rich Asians réside dans son approche des questions sociales et familiales qu'il pose. Cette adaptation et la trilogie littéraire abordent divers sujets, l’amour bien sûr, mais aussi la question des origines et de l’identification. Crazy Rich Asians met en lumière des Américains aux origines asiatiques qui découvrent les racines de leur culture. Un sujet qui permet donc à un large public international de s’identifier, et est aussi un facteur rentable pour le box-office.

C’est le film le plus significatif que je n’ai jamais réalisé, déclare le réalisateur de Crazy Rich Asians, Jon M. Chu à la CBC. Parler de la crise d’identité culturelle en même temps que de faire ce film… Je pleure toutes les quatre heures en y pensant, parce qu’à ce stade, tu prends conscience que ton film est plus que juste ton film."

Selon une étude de l'Université de Californie, les dirigeants du secteur du petit et du grand écran ont mis du temps à reconnaître que la diversité d'un casting est essentielle, car c'est ce que recherche le public.

Après le succès de Black Panther, le phénomène Crazy Rich Asians prouve à nouveau qu’Hollywood a tout intérêt à augmenter la diversité au sein de ses films.

Crazy Rich Asians sera diffusé sur Tipik le dimanche 6 août à 20h05.