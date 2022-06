Crazy! La nouvelle playlist de la Dolce Vita

Victor Young- My foolish heart

Jacques Pelzer

Neil Moret - She’s funny that way

Tony Bennet

S.Rachmaninov - Variations sur un thème de Corelli, extrait

Daniil Trifonov

Traditionnel des Canaries - Folia

German Lopez, timple - Antonio Toledo, guitare

Adnan Joubran - Signs of madness

I. Albeniz - Asturias

Youn-Sun Nah

Traditionnel - Tarantella di Sannicandro

Pino de Vittorio et l'Arpeggiatta

A. Piazzola - Balada para un loco

Ensemble Astoria

M. De Falla - El Amor Brujo (L'Amour sorcier) - II. Chanson du feu follet

Luis Fernando Perez

Fats Waller - Jitterburg Waltz

Cecil Mc Lorin Salvant

D. Ellington - It don’t mean a thing

D. Ellington/Louis Armstrong

D. Milhaud - Tango des Fratellini

Alexandre Tharaud

Ray Ventura - Tout va très bien madame la marquise

Offenbach - Ouverture de la Gaité Parisienne

Philharmonia Orchestra, H. von Karajan

Traditionnel écossais - Mouth Music/Tune set

Julie Fowlis, voix ; Nicola Benedetti, violon et l'ensemble celtique présent sur l'album "Homecoming - A Scottish Fantasy"

Guem - Le serpent

Sherman Brothers - I wa’na be like you (Jungle Book)

Louis Prima

Nacio Herb Brown - Doll Dance

Alexandre Tharaud

Petra Magoni/Ferrucio Spinette - Pazzo il mondo

Tarantella Birgisa - Nisia

J-Ph Rameau - La follette tirée de la Suite en ré

Natacha Kudritskay

Carl Sigman - Crazy he calls me

Billie Holiday

Charles Trenet - La folle complainte

Alberto Iglesias - Extrait de la B.O Habla con Ella

Melody Gardot - My one and only thrill

Serge Gainsbourg - Manon

V. Young - My foolish heart

Ralf Towner

M. Marais - Les Folies d’Espagne (Pièces de Viole, Livre II) - Shahoubat Rouhy (Ghalia Benali)

Ghalia Benali, Vincent Noiret, Romina Lischka

Johan Farjot - Lacrimosa d’après le Requiem de Mozart

Ensemble Contraste

Uri Caine - Foolish me

Jacques Higelin - Parc Montsouris

Scott Joplin - The entertiner

Katia et Marielle Labèque