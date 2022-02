Crayon à lèvres, anticernes : les mille et une vies de vos produits de beauté

Utilisez-vous vraiment votre anticerne pour gommer les valises qui donnent à votre regard cet air si fatigué ? Si oui, on ne dira pas que vous êtes has been mais il va falloir rapidement se mettre à la page.

Sur les réseaux sociaux, la tendance est au détournement… des cosmétiques. Le crayon à sourcils s'est transformé en lipstick, le crayon à lèvres en ombre à paupières et l'anticernes en highlighter. Tellement plus fun et éco-friendly !