"Crashing", une série british décapante par la créatrice de "Fleabag"

Avant le succès planétaire de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge avait déjà créé une petite pépite nommée Crashing. Dans cette comédie british décomplexée, elle faisait la chronique hilarante d'une bande de colocataires complètement paumés. À découvrir jusqu'au 31 octobre 2023 en intégralité sur Auvio.

Phoebe Waller-Bridge y incarne Lulu, une jeune femme un peu perdue qui pose ses valises dans une colocation pas comme les autres … Ici, pas de joli appartement bien décoré, pas de voisins de l’autre côté du palier ou de café au rez-de-chaussée. Nous sommes dans un hôpital désaffecté. En réalité, les locataires sont des “propriety gardiens”, autrement dit : des gardiens de propriété. Une sorte de squatte légal pour des bâtiments qui attendent leur réhabilitation. L’hôpital est grand, et pourtant Lulu est un éléphant dans un magasin de porcelaine. De quoi retourner les petits cœurs de toute la “maisonnée” ...

Avec Crashing, Phoebe Waller-Bridge proposait sa toute première série et posait les bases de son univers déjanté et décomplexé qui allait conquérir le cœur de millions de fans avec Fleabag quelques années plus tard. Au casting, aux côtés de Waller-Bridge, on retrouve les talenuteux Jonathan "Bridgerton" Bailey, Julie Dray, Louise Ford, Damien Molony, Adrian Scarborough et Amit Shah.

Crashing, c’est six épisodes de 30 minutes à découvrir en version originale sous-titrée et en intégralité sur Auvio.