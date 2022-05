Crash test de casques vélo : lequel choisir ?

Le prix fait-il la différence au niveau sécurité ? Un casque à 15 euros résiste-t-il tout autant aux chocs qu’un casque à plus de 100 euros ? C’est ce que nous allons voir.

Premier essai : le test du déchaussement. Rob Mannaerts, responsable du laboratoire "Casques" chez Vias nous explique le principe de ce test : "On a placé le casque sur la fausse tête. On tire à l’arrière du casque avec une certaine force et le casque doit rester toujours sur la fausse tête." Epreuve suivante : le test de la chute libre. Le casque percute une enclume à une vitesse de 19,5 km/heure. "Ça provoque un choc et sur l’ordinateur, vous pouvez voir une courbe qui montre si le casque a bien absorbé le choc ou pas. Si le casque est bon ou pas." nous explique Rob Mannaerts. Troisième et dernier test : l’essai de rétention. La sangle et la boucle doivent résister à l’arrachement.

Ça peut se rallonger un petit peu, mais ça ne peut jamais s’ouvrir.

Nos quatre casques réussissent tous les tests de conformités. Les cotes octroyées se tiennent dans un mouchoir de poche.