Crash Test Aglaé : un road-trip porté par India Hair, Yolande Morau et Julie Depardieu

Sorti en salles en 2017, ce film est le premier d’Eric Gravel, un réalisateur québécois résidant en Bourgogne depuis quelques années. Lors d’une interview accordée à l’association "L’art régnait", il explique que ce projet est né d’une volonté chez lui de "raconter l’histoire d’un antihéros féminin, d’une jeune femme qui doit s’accomplir et qui n’a rien pour elle au départ". Souffrant de tocs, Aglaé fait en effet face à sa plus grande peur lorsqu’on menace de lui enlever son seul et unique point de repère : son travail. Tout au long du film, elle s’attachera donc à enrayer ce changement, quitte à ce que tous les autres aspects de sa vie s’en trouvent modifiés.

L’idée de confronter ce personnage à une délocalisation apparaît à Eric Gravel par après, lorsqu’il voit plusieurs usines bourguignonnes fermer leurs portes et proposer à leurs ouvriers d’être mutés dans un autre pays.