Crash du vol MH17 de Malaysia Airlines : les Pays-Bas et l'Australie déposent plainte contre la Russie auprès de l'OACI

Les Pays-Bas et l'Australie ont déposé une plainte lundi auprès du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour exiger que la Russie les indemnise dans l'affaire du vol MH17, ont rapporté les ministres néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, et des Infrastructures et de la Gestion de l'eau, Mark Harbers.

"Le gouvernement (néerlandais) continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenir la Russie responsable du crash du vol MH17 et du maintien de l'ordre juridique international", a déclaré M. Hoekstra dans un communiqué. Les autorités néerlandaises ont demandé à la Cour des comptes de calculer le montant du préjudice subi par le gouvernement.

La démarche n'est pas liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a affirmé le ministre Harbers, qui pointe plutôt le refus de Moscou de négocier après que les Pays-Bas et l'Australie l'ont tenu pour responsable.

Le conseil de l'OACI peut statuer sur base de la Convention relative à l'aviation civile internationale, connue aussi sous le nom de Convention de Chicago. D'après les Pays-Bas et l'Australie, celle-ci a été violée "par l'utilisation illégale d'une arme contre un avion civil". D'autres procédures de plainte et poursuites judiciaires sont par ailleurs en cours. Il s'agit de processus distincts qui peuvent être menés en parallèle, soulignent les ministres.

Un avion de passagers en route d'Amsterdam vers la Malaisie avait été abattu en juillet 2014 au-dessus de l'espace aérien ukrainien, tuant tous les occupants du vol MH17, dont 196 ressortissants néerlandais et quatre Belges. L'avion avait été touché par un missile anti-aérien russe tiré depuis une zone rebelle pro-russe.