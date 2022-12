Crash du Rio-Paris en 2009 : pas de condamnation requise contre Airbus et Air France

Par suite, les parquetiers ont détaillé pourquoi, selon eux, ni Airbus, ni Air France n'avaient non plus commis de "négligence fautive" quant à la formation et l'information des pilotes à cette panne et ses répercussions.

Le constructeur et la compagnie "pouvaient être fondés à croire, à l'époque des faits, que (leurs) formations et procédures auraient dû suffire à gérer la situation de l'AF447", a résumé le procureur.

Au sortir de l'audience, des proches des victimes et leurs avocats se sont dit "choqués", "outrés" par ces réquisitions.