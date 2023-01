Crash du MH17 : la CEDH déclare recevables les requêtes néerlandaises et ukrainiennes

La Cour européenne des droits de l'homme va bien se prononcer sur le crash du vol MH17, abattu en vol au-dessus de l'est de l'Ukraine en juillet 2014. La Cour basée à Strasbourg a déclaré partiellement recevables, mercredi, les différentes requêtes introduites par les Pays-Bas et par l'Ukraine contre la Russie, autour du crash mais aussi concernant les responsabilités russes dans des attaques, enlèvements d'enfants, actes de torture et autres perpétrés dans les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine à partir de cette même année 2014.

Il s'agit de trois requêtes interétatiques (deux de l'Ukraine contre la Russie, une des Pays-Bas contre la Russie) que la Grande Chambre de la CEDH a décidé de joindre.