Crash 737 MAX : des familles contestent un accord entre Boeing et les Etats-Unis

Au moment du crash, Camille, la fille de Catherine Berthet partait au Kenya commencer une mission humanitaire pour l’ONG américaine One Acre Fund. Elle venait de passer deux mois chez sa mère, près de Paris, après cinq années dans l’ONG française ACTED pour laquelle elle avait travaillé notamment au Soudan du Sud.

"Cela fait trois ans (qu’elle est morte) et… je ne m’endors jamais avant 4 ou 5 heures du matin. J’ai encore des crises de panique. Il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des films que je ne peux plus voir, des musiques que je ne peux plus écouter", a-t-elle confié.

"Je voudrais que le département américain de la Justice soit assez responsable pour s’assurer que des entreprises ne s’en sortent pas après avoir perpétré un meurtre, que leurs hauts cadres paient, qu’il y ait des actions criminelles contre eux, qu’ils passent des années en prison" a expliqué de son côté Paul Njoroge, venu de Toronto. Lors du crash en Éthiopie, il a perdu sa femme de 33 ans, ses enfants de 6 ans, 4 ans et 9 mois, et sa belle-mère de 61 ans.