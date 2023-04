Crampes, étirements et remontée spectaculaire : Sifan Hassan fait le show à Londres et remporte son tout 1er marathon

La Néerlandaise Sifan Hassan, médaillée d'or du 5.000 m et du 10.000 m aux Jeux de Tokyo en 2021, a remporté dimanche le marathon de Londres, sa toute première course sur la distance.

Une victoire rocambolesque pour Hassan, victime de crampes après une heure de course et contrainte à s'arrêter deux fois pour s'étirer. Retardée par ce problème, elle a progressivement refait son retard sur le groupe de tête pour l'emporter au finish en 2 heures 18 minutes et 33 secondes devant l'Éthiopienne Alemu Megertu et la championne olympique kényane Peres Jepchirchir.

Un sacré exploit donc pour Hassan qui inaugure son palmarès sur le marathon à 30 ans.