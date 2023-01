Craignant une "contamination" par du sang de personnes vaccinées lors d’une transfusion, des internautes recherchent du "sang pur"

Une organisation basée à Zurich (Suisse), Safe Blood Donation, cherche pourtant à mettre en relation des donneurs et des receveurs non-vaccinés.

L’association, fondée par un naturopathe suisse, George Della Pietra, promet sur son site d’obtenir du sang pour ses clients. Elle dit être présente en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Elle a également une adresse de contact en Belgique. Les membres de Safe Blood Donation sont invités à payer des frais d’entrée de 50 euros, puis un abonnement annuel de 20 euros, selon le site.

"Beaucoup de scientifiques et de médecins ont de nombreuses inquiétudes concernant les vaccins anti-Covid, et sont aussi convaincus qu’ils entrent dans le corps par le sang, de façon détournée, pourrait-on dire, et y restent", a assuré à l’AFP un responsable de Safe Blood Donation, Clinton Ohlers. Une affirmation qui ne repose sur aucune base scientifique.

Dans le texte explicatif présent sur sa page d’accueil, l’association précise bien que des banques de "sang pur" n’existent pas, à ce stade. "Il n’existe […] pas encore de banque du sang sans ARNm, pas même avec nous. Et, bien que nous ayons déjà demandé à des centaines de cliniques, à l’heure actuelle – du moins en Europe – toutes refusent encore de permettre le droit humain du libre choix du sang chez elles (sic) – ou du moins ne veulent pas être mentionnées, car sinon elles craignent des représailles".