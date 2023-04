Craig Breen a rejoint Jaffa…

Il était un peu plus de midi quand Craig Breen est sorti de la route quelque part en Croatie alors qu’il préparait la 4e manche du championnat du monde des rallyes prévue la semaine prochaine. Une sortie comme il y en a beaucoup d’autres. Non, ces chevaliers des temps modernes, habitués à tutoyer les limites, ne sont pas immortels. Aujourd’hui l’accident de Breen nous le rappelle. Craig s’en est allé à l’âge de 33 ans, emporté par sa passion. Il rejoint Gareth Roberts, dit Jaffa, son ancien copilote décédé, alors que Breen était au volant, il y a plus de 10 ans dans un accident au rallye Targa Florio.

Craig Breen avait le sport moteur qui lui coulait dans les veines. Fils de Ray Breen, un rallyman irlandais, le fiston se passionne très vite pour la course et le rallye en particulier. Craig aime être derrière le volant d’une voiture de course et ça se voit. Son sourire à l’arrivée des spéciales, ses commentaires émerveillés, apportaient de la fraîcheur au monde du Rallye. Que du bonheur ! Comme cette réaction lors du dernier WRC en Suède… Après une saison galère chez Ford, Craig pour son retour chez Hyundai, signe le meilleur temps et prend la tête du rallye… Breen savait faire passer ses émotions, profiter de chaque moment, lui qui a dû se battre et travailler sans relâche pour pouvoir s’exprimer au plus haut niveau.