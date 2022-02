CPAS, associations...Petit tour d'horizon des aides pour amortir le choc de la facture de gaz et d'électricité

Les CPAS ne sont pas les seules structures à se soucier de l’impact de la facture d’énergie sur le budget des personnes à bas revenus : le Réseau Habitat, rassemble neuf associations bruxelloises actives dans la rénovation urbaine. À ce titre, elles peuvent, entre autres, fournir des conseils en rénovation et énergie et guider les citoyens en matière de subsides et de primes. Le tout gratuitement. Ensemble, elles traitent près de 3000 dossiers par an avec un public essentiellement à bas revenu (moins de 35.000 euros / par an) et à 99% des propriétaires.

Chaque association est connue dans son quartier. Tous les moyens sont bons pour se faire connaître : courrier, fêtes de quartiers, réseau de partenaires (CPAS, associations, etc.), journaux communaux, porte à porte… Elles ont un rôle de proximité avec les habitants des différentes communes et permettent aussi de créer du lien avec des personnes qui n’ont pas les moyens ou qui ne se sentent peut-être pas concernées par une rénovation. Cela permet d’envisager des projets en mobilisant toutes les ressources disponibles : subsides, primes, etc. La question financière est souvent un frein important.

Comment ces associations vivent-elles la hausse de l’énergie sur le terrain ? Les ménages qui se rendent actuellement dans les locaux de l’ASBL Habitat & Rénovation, à Ixelles et Etterbeek, ne viennent pas forcément pour cette raison mais rapidement le sujet est abordé : "Ils viennent avec un acompte qui a triplé" explique Didier Vander Heyden, architecte et conseiller en rénovation et énergie à l’ASBL Habitat & Rénovation sur Ixelles et Etterbeek. Une association essentiellement active dans les quartiers les moins nantis de ces communes. Il ajoute que beaucoup de personnes confondent les factures d’acompte et la facture annuelle. Du coup, la peur est là. L’aspect économie d’énergie est aussi abordé, mais le conseiller en énergie précise que ces personnes faisaient déjà souvent des efforts en ce sens.