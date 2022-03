« Cowork Cœur » : on a testé pour vous un espace de coworking à Frameries !

Il y a juste un an, l’ancienne église du Sacré Cœur de Frameries a été désacralisée et est devenue "Cowork Cœur".

C’est le projet de vie d’une jeune trentenaire. Elle s’appelle Justine Fernandez. Et c’est par hasard, en recherchant sa propre maison qu’elle est tombée sur cette annonce étonnante : "Eglise à vendre à Frameries" ! Et là, elle s’est lancée dans ce projet fou de monter un lieu de coworking et d’activités.

Prix d’achat correct mais mais mais mais… il a fallu tout transformer, moderniser, équiper et surtout créer une atmosphère. Et là, c’est plutôt réussi !