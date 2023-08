COVID19 : BA.2.86, le nouveau variant intrigant de coronavirus qui monte, qui monte, et déjà présent dans quatre pays

Après Israël, le Danemark et les Etats-Unis, le variant BA.2.86 vient d’être détecté en Angleterre. En quelques jours donc, ce nouveau variant présentant un nombre record de mutations semble déjà bien répandu. Un nouveau variant descendant d’un aïeul déjà ancien, le BA.2 dont la dernière trace remonte à septembre 2022, soit il y a plus de 10 mois. Mais il s’en distingue considérablement car il présente plus de 30 mutations sur sa protéine de pointe.