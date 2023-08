Neuf séquences ont été isolées à ce jour, mais déjà à cinq endroits du globe, ce qui, étant donné les mutations si nombreuses du variant, représente un potentiel saut évolutif comparable celui qui est lié à l’émergence du premier variant Omicron. Trois séquences ont été signalées au Danemark, 2 aux Etats-Unis, 2 en Afrique du Sud, 1 au Royaume-Uni et 1 en Israël.

"L’impact potentiel des mutations BA.2.86 est actuellement inconnu et fait l’objet d’une évaluation minutieuse", précise l’organisation, qui souligne une nouvelle fois l’importance de continuer à surveiller, à séquencer et à notifier les autorités compétentes pour avoir une vision exacte et d’ensemble de la pandémie de Covid-19.