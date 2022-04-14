Четверта доза вакцини проти Covid19?

Ми говоримо про Covid та вакцинацію від коронавірусу у Бельгії. Робоча група, яка регулярно вивчає цю тему, задається питанням, чи слід запрошувати населення для отримання четвертої дози вакцини, тобто другої вакцини, яку також називають бустером? І якщо так, то коли? Робоча група "Вакцинація" дала висновок з цього питання, але рішення буде вирішувати бельгійський уряд. У Бельгії вакцинація проти covis не є обов’язковою, але настійно рекомендується, особливо якщо ви входите в групу ризику, тобто якщо у вас слабке здоров’я. Астма, цукровий діабет, ожиріння, наприклад, є факторами ризику.

За словами керівника цієї групи експертів, ця четверта доза не буде зроблена людям раніше осені... за винятком тих, кому більше 80 років.

Уряд ухвалить рішення наступного тижня.

Безсумнівним є те, що охоплення вакцинацією населення Бельгії залишається ефективним проти субваріантів, які поширюються на даний момент.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons qu'il est peut-être question d'une quatrième dose de vaccin non obligatoire en Belgique.