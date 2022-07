Covid version variant BA.5 : des symptômes mais un résultat négatif, les autotests sont-ils toujours fiables ?

Pour le virologue de l’institut de santé Sciensano, Steven Van Gucht, il faut nuancer. "Depuis le départ, si un autotest se révèle positif, c’est très fiable. Ça veut dire que vous êtes contagieux et qu’il faut s’isoler."

Selon lui, le problème intervient quand vous avez des symptômes et que vous faites un autotest qui se révèle négatif. "On a tendance à se dire que ce n’est pas cela. Et pourtant, il faut être prudent et se dire que c’est quand même peut-être le covid."