Covid : un cas positif chez Jumbo, qui quitte le Tour de Suisse

L’équipe Jumbo a communiqué ce jeudi matin qu’elle ne prendrait pas le départ de la 5e étape du Tour de Suisse. Le coronavirus en a décidé autrement. Un cas positif a été détecté dans l’équipe.

"Dans l’intérêt de la santé des coureurs et du staff et pour protéger le peloton et la course, la direction médicale et sportive de la formation néerlandaise considère qu’un retrait du Tour de Suisse est la décision la plus sage." La décision a été prise en concertation avec les organisateurs.

La formation, présente sur les routes helvètes avec l'Américain Sepp Kuss, 7e au général, l'Australien Rohan Dennis et les Néerlandais Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sam Oomen, Timo Roosen et Mike Teunissen, n'a pas dévoilé l'identité du cas infecté. On ignore donc si il s'agit d'un coureur ou d'une membre de l'encadrement.

Pour l’heure, la situation est sans conséquence sur la présélection du Tour de France a ajouté l’équipe néerlandaise "même s'il faudra attendre l'évolution de la situation dans les prochains jours".

Jumbo-Visma continue à tester quotidiennement ses coureurs afin d'isoler les cas le plus rapidement possible.