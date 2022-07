Covid sur le Tour de France 2022 : "J'ai l'impression que l'organisation n'a pas conscience du problème"

Pour la première fois dans ce Tour de France 2022, des coureurs ont dû être renvoyés chez eux car ils ont été testés positifs au Covid (NDLR : plusieurs coureurs avaient dû renoncer avant le départ). Le Français Geoffrey Bouchard et le Norvégien Vegard Stake Laengen, équipier de Tadej Pogacar chez UAE, ont été testés positifs au coronavirus à quelques heures de cette 8e étape entre Dole et Lausanne.

Deux cas qui relancent les craintes au sein du peloton, à quelques semaines d’un Tour de Suisse qui avait vu une grosse partie du peloton être contaminée.

Interrogé en début d’étape, le directeur sportif de l’équipe Groupama-FDJ Philippe Mauduit a fait part de son inquiétude au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers.

"Je n’ai pas l’impression que l’organisation en a conscience (du problème lié au Covid). On nous impose beaucoup de règles mais je vois qu’autour de nous, il y a beaucoup de liberté. C’est un peu choquant. Là par exemple, on est garé au ras des barrières et le public n’a pas de masque. C’est embêtant. On fait des efforts. Nos kinés massent avec le masque, les coureurs gardent le masque lors des massages et à côté de ça, quand ils quittent le bus, ils sont au contact du public. On ne va pas ‘psychoter’mais il faut rester vigilant. Il y a deux coureurs positifs aujourd’hui. On a vu au Tour de Suisse qu’au bout de 3 jours, 60 coureurs étaient positifs… et la semaine suivante beaucoup d’autres."

"Il faut vivre avec le covid mais si on veut que la fête soit belle pendant trois semaines, il faut être sérieux pendant trois semaines", a encore prévenu Mauduit.