Covid puis inondations: après 13 mois de fermeture, le Casino de Chaudfontaine a rouvert ses portes

Le défi, c'était de rouvrir au plus vite

Le sinistre avait été total en juillet, et comme le casino était plutôt mal assuré, direction et personnel se sont eux-mêmes retroussés les manches. "On a tous enfilé nos bottes et nos salopettes pour rénover notre casino, avec quelques corps de métier quand même, pendant 5 mois au total, avec des journées bien remplies" explique le directeur. "Le défi, c'était de rouvrir au plus vite".

Le casino avait rouvert 5 jours en décembre avant de devoir fermer pour raisons sanitaires. Vendredi passé, la mesure a été levée avec toutefois une mesure gênante, dont la fermeture de l’Horeca à minuit: "Il y a certains clients qui partent, on ne peut pas le nier, mais bon voilà, on espère quand même qu'au fil des mois, cette situation va s'améliorer, et qu'on aura quand même des accords du Codeco pour essayer d'améliorer ces heures de fermeture qui pénalisent un peu notre clientèle et nous-mêmes" conclut José Dal Bosco.

Le casino profite pleinement de sa réouverture après les deux coups du sort qui ont bien failli le mener à sa perte.