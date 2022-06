Covid ou pas covid, les primes du FC Seraing sont dues à ses joueurs

Le tribunal du travail vient de trancher, dans un litige entre trois joueurs de foot et leur ancienne équipe. Le problème remonte à la saison 2020, à l’issue de laquelle l’équipe de Seraing accède à la division 1B. Mais, pour cause de pandémie, le championnat a dû être interrompu, amputé d’un tiers des rencontres. D’où un manque à gagner, en tickets d’entrée non vendus.

En plus, ce n’est pas parce qu’ils ont terminé premiers au classement que les sérésiens accèdent à l’échelon supérieur, mais à la suite de soucis administratifs divers et de déboires de leurs rivaux, une faillite et deux refus de licence. La direction a estimé dès lors que les "primes d’objectifs", inscrites dans les contrats, doivent être comprises comme des incitations à la performance, incitations à décrocher le titre cette année-là. Elle a refusé de payer, malgré plusieurs réclamations.

Trois d’entre eux ont saisi la justice, et ils n’ont pas eu tort. Au total, un magistrat vient de leur accorder près de 50.000€; dans l’attente d’un éventuel appel, les sommes sont cantonnées, pas encore versées. Mais ce sont les attendus qui ne manquent pas de susciter l’intérêt : selon le jugement, une "prime d’objectif" est une prime d’objectif sportif. Et, en l’occurrence, l’objectif sportif, la montée de division est rempli.