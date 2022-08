Covid long : le risque de développer certains troubles psychiatriques ou neurologiques reste élevé après deux ans, selon une nouvelle étude

Ce recul a permis de faire entrer les variants dans les observations, principalement les variants Alpha, Delta et Omicron, ce qui a permis de répondre à certaines questions dont une, fondamentale : le variant Omicron, moins létal, produit-il moins de risques de troubles psychologiques et neurologiques dans les deux qu’Alpha, plus létal ? La réponse est non. C’est une des mauvaises nouvelles de l’étude d’Oxford.

"À la suite d’Omicron, on s’attendait à une baisse des cas vu que le variant Omicron est moins sévère mais chez les personnes qui ne meurent pas du Covid-19, mais on a constaté que le nombre de cas ne diminue pas et reste le même", constate l’un des chercheurs et clinicien du département de psychiatrie de l’Université d’Oxford, Maxime Taquet.