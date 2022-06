Covid long et lourd impact sur la vie quotidienne: un an après les promesses, frustration pour les victimes

Gwen Cools feuillette sa farde, elle est remplie de factures médicales. En 6 mois, elle a déjà dépassé les 2000 euros de frais. "Ce sont des montants qui s'enchaînent et cela n'est plus possible de tout payer en temps et en heure" explique Gwen. "Certains médecins évoquent le mot Covid long mais ce n'est pas reconnu. On n'a pas d'aide financière par rapport à ça. Ce n'est pas remboursé plus qu'une personne qui a la grippe, par exemple. Et pourtant, on fait des frais énormes pour tenter de se soigner et d'avancer dans notre vie."

La jeune femme arrive jusqu'ici à garder la tête hors de l'eau mais ce n'est pas le cas de nombreuses victimes du covid long, économiquement plus fragiles, qui tombent dans la précarité. L'association "Covid long, nous existons Belgique" demande depuis plus d'un an la mise en place d'une prise en charge globale médicale et financière pour tous ceux qui n'ont pas pu tourner la page du coronavirus.