Covid long et difficultés cognitives : une nouvelle étude pointe des caillots sanguins

Ces patients ont été activement recrutés dans le cadre de l’étude plus large multicentrique britannique PHOSP-COVID (Post-hospitalisation COVID-19). L’équipe de recherche a pu identifier deux liens solides entre ce qu'elle pouvait observer dans les prises de sang de ces patients et leurs troubles de la mémoire : "Le premier, c’est un lien entre une protéine qui s’appelle le fibrinogène et les troubles de la mémoire", " explique le Dr Maxime Taquet. "Le fibrinogène est une protéine dont le niveau sanguin est plus élevé en cas d’inflammation et de caillots sanguins. Ce qu’on a vu, en plus, c’est qu'une autre protéine appelée "protéine réactive C ou CRP" était normale. Or, cette CRP est élevée dès qu’il y a de l’inflammation. On en a donc conclu que ce niveau élevé de fibrinogène chez ces participants était probablement dû à des caillots de sang et non pas à de l’inflammation." Ce niveau élevé de fibrinogène était lié tant à des troubles de la mémoire objectivés par des tests qu'à ce que rapportaient les patients.

Et le deuxième, alors ? Les chercheurs ont identifié un lien entre la présence accrue d’un autre marqueur sanguin, les D-Dimères (des petits fragments de protéine, qu’on retrouve dans le sang quand un caillot sanguin a commencé à se désagréger) et des troubles subjectifs de la mémoire, c’est-à-dire non basés sur des tests standardisés mais fondés sur les plaintes des patients. Ici aussi, la CRP, l'indicateur possible d'une inflammation, était normale chez ces patients. "On en a conclu qu’on était de nouveau dans un cas de figure de caillots de sang", poursuit Maxime Taquet. "Mais ces deux liens qu’on a pu identifier ne pointent pas nécessairement vers des caillots de sang au même endroit du corps."