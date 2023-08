Covid : le nouveau variant Eris, qui gagne du terrain en France, a-t-il un impact en Belgique ?

En France, le Covid refait parler de lui au cœur de l’été, avec un rebond épidémique jusqu’alors modéré mais invitant à la vigilance. Une reprise de l’épidémie est aussi rapportée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde ou au Japon.

Sorti de la majorité des esprits après plus de trois ans de vagues de la pandémie, le virus du SARS-Cov-2 s’est récemment rappelé au souvenir de certains Français. Quelques indicateurs encore en place confirment une telle reprise. Aux urgences, les passages pour suspicion de Covid ont grimpé de 31% la semaine du 31 juillet au 6 août comparé à la précédente, concernant 920 malades, selon des données de Santé publique France.

Des chiffres "qui restent modérés", a noté l’agence sanitaire publique. Les vagues de l’été ou de l’hiver 2022 s’étaient accompagnées de plus de 4000 passages hebdomadaires.

C’est sa version EG.5, baptisée Eris par certains scientifiques, qui est actuellement la plus scrutée car elle pourrait être porteuse du rebond alors que la souche est présente dans 35% des virus séquencés dans l’Hexagone. Ce sous-variant de la famille Omicron, membre du lignage XBB, semble plus transmissible que d’autres en circulation – probablement sous l’effet de nouvelles mutations génétiques -, et peut-être plus capable d’échapper aux défenses immunitaires.