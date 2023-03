Covid : le booster moins nécessaire pour les adultes en bonne santé, mais reste indiqué pour la population à risque

Et l’infectiologue au CHU Saint-Pierre de confier qu’une nouvelle campagne pour ces personnes à risque sera de toute façon envisagée pour le début de l’automne prochain. "Personne ne doute qu’une implémentation vers septembre-octobre serait bien". Une autre interrogation serait alors la tranche d’âge des personnes concernées. "L’OMS dit que chaque pays peut définir ces tranches d’âge selon sa situation. Nous pensons qu’il est probable que nous gardions celle des 50 ans et plus" explique Yves Van Laethem. Des individus plus fragiles notamment si ceux-ci ont des facteurs aggravant le risque de complications du covid (tabagisme, alcoolisme, obésité…). "Le principe de précaution nous enjoint à rester prudent et à conseiller les rappels pour la population à risque" explique également Yves Coppieters. Notez que ce dernier souligne, lui, que la pandémie n’est pas encore terminée.

Côté Sciensano (la plate-forme interfédérale belge), la situation sera réévaluée le mois prochain, souligne l’infectiologue.