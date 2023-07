Covid : la génétique pourrait expliquer pourquoi certains sont asymptomatiques.

Cette base comprenait tous les types d'antigènes leucocytaires humains (HLA), des molécules à la surface de la plupart des cellules du corps, des donneurs. Ces antigènes jouent un rôle important dans la défense immunitaire. Ils interviennent notamment dans la détection des agents étrangers comme les virus et les bactéries.

Les chercheurs ont demandé à près de 30.000 personnes inscrites au registre d'auto-déclarer leurs tests et symptômes Covid sur une application pour téléphone mobile. Au sein de ce groupe, plus de 1400 personnes non vaccinées ont été testées positives au Covid entre février 2020 et fin avril 2021, selon les travaux menés par la Pr Jill Hollenbach, de l'Université de Californie.

Et parmi ces 1400 personnes, 136 n'ont connu aucun symptôme du Covid au moins deux semaines avant et après avoir été testées positives. Une sur cinq de ces personnes asymptomatiques était porteuse d'au moins une copie du variant HLA appelée "HLA-B*15:01".