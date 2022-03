Covid: l'efficacité du vaccin pour les 5-11 ans diminue très rapidement

Selon les essais cliniques menés par Pfizer, celui-ci avait démontré une efficacité de 90,7 % pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez cette tranche d'âge. Mais comme dit souvent depuis le début de cette dernière vague, le variant Omicron a changé la donne et une très récente étude montre que face au nouveau variant, l'efficacité vaccinale décroit très rapidement contre l'infection, même si elle reste un peu plus importante contre les formes graves.

Cette étude a suivi 365 502 enfants entièrement vaccinés de 5 à 11 ans et 852.384 adolescents de 12 à 17 ans du 13 décembre 2021 au 30 janvier 2022 dans l'Etat de New York, et a quantifié la baisse de l'efficacité vaccinale:

Elle est passée de 66% à 51% chez les 12-17 ans

Elle s'est effondrée de 68% à 12% après une période de 28 à 34 jours chez les enfants de 5 à 11 ans.

Autrement dit, à la fin janvier, un enfant de 5 à 11 ans complètement vacciné en novembre encourait quasiment le même risque de développer une infection à Omicron qu'un autre enfant non vacciné.

La protection contre les hospitalisations est restée plus importante, mais a aussi diminué de moitié en quelques semaines, passant pour les 5-11 ans de 100% à 48% en quelques semaines. Ce qui veut dire qu'un enfant vacciné divisait son risque d'être hospitalisé par deux.

Les auteurs de l'étude concluent que "ces résultats mettent en évidence le besoin d'étudier le dosage alternatif des vaccins pour les enfants et l'importance continue des différentes couches de protection, y compris le port de masque, pour prévenir l'infection et la transmission. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans pour protéger contre les maladies graves reste toutefois recommandée."

En Belgique, les Ministres de la Santé publique ont marqué leur accord à la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans, sur une base volontaire et sous réserve de l’accord parental. 28% des enfants de 5 à 11 ans ont aujourd'hui reçu leurs deux doses de vaccin.