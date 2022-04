Covid, grippe : les médecins sont débordés, "beaucoup de généralistes ne prennent plus de nouveaux patients"

De plus en plus de médecins généralistes voient leur cabinet pris d’assaut ces derniers temps. Entre coronavirus et grippe, la médecine générale est débordée et peine à garder la cadence. Ce faisant, les délais d’attente pour les rendez-vous s’allongent et certains généralistes doivent tout bonnement cesser de prendre de nouveaux patients.

Si les épidémies sont saisonnières et qu’il y a de grandes chances pour que les mois à venir soient plus calmes dans les cabinets, ce constat reflète un problème plus profond. La pénurie de médecins généralistes reste une réalité, sans parler du manque de numéros Inami.

Aline Gonçalves en parle avec Audrey Bonnelance, médecin généraliste à Woluwe-Saint-Pierre.