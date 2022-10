Covid, grippe : l’OMS appelle l’Europe à ne pas baisser la garde

Cette maladie, qui frappe surtout les très jeunes et provoque des paralysies, a pratiquement disparu dans le monde occidental mais un variant du polio virus dérivé des vaccins oraux a récemment été détecté au Royaume-Uni, en Ukraine, en Israël et à New York. Moins virulent que le virus naturel, ce variant peut toutefois provoquer des symptômes graves, comme des paralysies des membres de patients non vaccinées.

Aucun cas du virus naturel de la polio n’a été rapporté en Europe depuis plus de vingt ans. Dans l’ensemble de la région, la couverture par la troisième dose de vaccin antipolio a diminué de 1% entre 2019 et 2020. En 2021, seuls 25 des 53 pays avaient atteint le taux de couverture vaccinale contre la polio à hauteur de 95%.