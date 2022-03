Covid et prix du kérosène : quels sont les impacts pour voyager ?

Qu’en est-il des quarantaines et des tests obligatoires en revenant de l’étranger ?

Il n’y a plus de tests ou de quarantaines obligatoires en revenant de pays étrangers. Par contre, pour les pays classifiés "rouge foncé" ou en dehors de la liste blanche, les personnes non vaccinées et sans certificat de rétablissement devront dès leur retour faire une quarantaine ansi qu'un test PCR ou antigénique. Une fois que celui-ci est négatif, elle est automatiquement levée.