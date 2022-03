Covid et inondations: les Liégeois ont produit plus de déchets en 2021

En région liégeoise, les ménages liégeois ont produit légèrement moins de déchets résiduels (celui que vous ne pouvez pas recycler) en 2021. Le poids par habitant est passé en moyenne de 129 à 128 kilos par an. La baisse par contre est beaucoup plus importante -entre 35 et 54%- dans 4 communes: Tinlot, Bassenge, Beyne-Heusay et Ans. L'explication: toutes ces communes sont passées aux conteneurs à puce l'année dernière.

Par contre, en région liégeoise, l'ensemble total des déchets ménagers est passé par habitant, lui, de 494 kilos à 526 kilos par an par habitant. Comment expliquer cette augmentation? Luc Joine, directeur d'Intradel, répond: "C'est surtout dans les recyparcs qu'on a constaté cette augmentation: plus de déchets inertes, plus de déchets encombrants, ça, c'est essentiellement lié aux inondations. On a aussi un phénomène, mais qui lui, est purement météorologique, c'est qu'on a beaucoup plus de déchets verts. L'année passée a été exécrable, beaucoup de pluie, donc beaucoup de déchets verts, et on se souvient de l'année précédente, en 2020, où il a fait extrêmement sec, donc on a eu peu de déchets verts".

Aux inondations, il faut donc aussi ajouter la crise sanitaire, qui a changé les habitudes: "Le télétravail s'est imposé, on est de plus en plus chez soi, donc les gens produisent leurs déchets à la maison. Avant, les déchets de cantine ou certains autres déchets, ils les produisaient au bureau, ce n'était plus des déchets ménagers, c'était des déchets dits assimilés ou commerciaux. Ce sont vraiment les deux impacts. On a eu plus dans les parcs suites aux inondations, et au niveau des déchets résiduels ou des déchets organiques, c'est le fait que les gens sont plus à la maison qu'au bureau ou à l'usine."