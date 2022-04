Covid en Chine : Shanghai assouplit à tâtons certaines restrictions

La ville de Shanghai, totalement confinée depuis le début du mois, a annoncé mercredi un léger assouplissement des restrictions, qui pénalisent le ravitaillement et pèsent lourdement sur l'économie de la Chine.

Les habitants de la capitale économique semblent de plus en plus exaspérés par les difficultés d'accès à la nourriture et par l'isolement forcé des personnes positives dans des centres de quarantaine, au confort et à l'hygiène aléatoires.

Les multinationales s'inquiètent quant à elles des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement mondiales du confinement qui devait initialement durer quatre jours. De nombreuses entreprises ont stoppé leur production.

Les 25 millions d'habitants de Shanghai sont en principe soumis à un strict confinement à domicile. Mais depuis la semaine dernière, un certain assouplissement est permis, a indiqué mercredi la mairie.

Plus de 12 millions de personnes peuvent ainsi techniquement sortir de chez elles, mais doivent rester dans l'enceinte de leur résidence ou de leur quartier, a-t-elle précisé.