Le Conseil supérieur de la santé rappelle tout d'abord l'importance de la première dose de rappel pour tous les adultes, les enfants et adolescents à risque de maladie grave, et plus particulièrement pour les plus de 65 ans et pour les personnes souffrant de pathologies sous-jacentes ou qui ont un système immunitaire affaibli.

Moins de la moitié des Bruxellois ont fait leur dose de rappel

"Un adulte flamand sur sept n'a pas encore atteint ce premier rappel et ces personnes sont scientifiquement considérées comme non protégées", déclare le professeur Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination.