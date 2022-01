Covid en Belgique ce jeudi 20 janvier : record de plus de 60.000 cas en un jour, la hausse des admissions s'accélère

La vague Omicron connaît un nouveau coup d'accélérateur en Belgique : plus de 60.000 nouveaux cas ont déjà été détectés pour la seule journée de lundi (contre 37.693 le lundi précédent), un chiffre qui n’est pas encore complet et qui n’est comptabilisé dans la moyenne de cas communiquée par Sciensano, qui va donc rapidement augmenter.

C’est un nouveau record depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Belgique, et pourtant ce chiffre est encore sous-estimé si l’on s’en réfère au taux de positivité qui dépasse les 35%. Là aussi, c’est un record depuis le début de l’épidémie et cela indique que l’on ne teste plus assez pour suivre l’évolution du virus.

C’est parmi les moins de 20 ans (et chez les plus de 90 ans, mais sur de petits nombres) que la hausse est la plus forte une semaine après la rentrée scolaire, et spécifiquement en région flamande.