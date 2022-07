Covid au Tour de France 2022 : "Je vois des coureurs qui ne sont pas en forme et qui continuent la course...", Lavenu s'interroge

L’équipe AG2R – Citroën devra se passer des services de Geoffrey Bouchard pour la suite du Tour de France. Le meilleur grimpeur du Giro 2021 a été testé positif au coronavirus – tout comme Vegard Stake Laengen, équipier de Tadej Pogacar – et a dû quitter la Grande Boucle.

Son manager chez AG2R Vincent Lavenu est revenu sur les circonstances de cet abandon au micro de Jérôme Helguers et fait part de ses craintes quant à la propagation du virus au sein du peloton.

"Geoffrey a montré des signes de fébrilité vendredi soir en arrivant à l’hôtel. Il avait été testé la veille mais il n’y avait pas de souci. Dès qu’il a montré ces signes de fébrilité, il a été mis de côté, il a mangé à part et il a dormi dans une chambre à part. Il n’a pas bien dormi la nuit dernière et on avait déjà décidé de ne pas le refaire partir."

"Je pense que le peloton sera touché", a ajouté Lavenu. "Y’a-t-il d’autres coureurs qui ont des signes de faiblesse ? C’est possible. Il me semble qu’il y a des coureurs qui ne sont pas très en forme et malgré tout, ils continuent la course. Nous, on a fait le choix de tester tout le monde et de ne prendre aucun risque. Premièrement pour la santé du coureur et deuxièmement pour le risque de propagation au sein du peloton."