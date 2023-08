COVID-19 : un tout nouveau variant qui intrigue

Pour l’heure, Hans Kluge, le directeur du bureau européen de l’OMS, s’inquiète d’une augmentation graduelle des cas et des hospitalisations dans certains pays d’Europe. Mais celle-ci serait due à EG.5, le nouveau variant d’intérêt évoqué en début de cet article.

Le professeur Antoine Flahault précise que "partout où le variant a circulé jusqu’à présent, il n’est pas noté de sévérité particulière ni de symptomatologie inquiétante. Mais", dit-il, "les personnes à haut risque de formes graves ont quand même des raisons de s’inquiéter. Ce sont les personnes immunodéprimées ou très âgées. Les femmes enceintes aussi, pour leur fœtus. Remettre un masque FFP2 dans les transports publics et dans les lieux clos qui reçoivent du public et où l’on séjourne plus de quinze minutes permet de réduire substantiellement le risque de contamination. Se tester et se traiter précocement en cas de symptômes permet d’éviter les formes graves qui conduisent à l’hospitalisation et parfois au décès. Lorsque l’on rapporte dans le monde une augmentation des hospitalisations en ce moment à cause du variant EG.5.1, il s’agit bien de ces personnes à risque. Par ailleurs, on ignore encore le potentiel de ce nouveau variant à générer des COVID longs."

L’OMS encourage les pays à maintenir et renforcer la surveillance génomique du SARS-CoV-2 : lors d’une conférence de presse, le 9 août dernier, plusieurs recommandations ont été adressées aux États : "Nous exhortons tous les pays à maintenir une surveillance collaborative du COVID-19, afin de détecter des changements significatifs dans le virus, ainsi que les tendances de la gravité de la maladie et de l’immunité de la population […] Tous les pays doivent communiquer les données sur le COVID-19 à l’OMS ou dans des sources ouvertes, en particulier sur les décès et les maladies graves, les séquences génétiques et les données sur l’efficacité des vaccins."