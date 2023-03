Covid 19 : trois ans après, que sait-on vraiment de ses origines ?

"Ce matin la récolte est bonne !" se réjouit Meriadeg Le Gouil. Les pièges qu’il a installés le jour d’avant ont capturé une vingtaine de chauves-souris. Les pieds dans l’eau, lui et d’autres scientifiques détaillent avec entrain les animaux. "Je crois que c’est une espèce différente, elle a quelques parasites". Si le jeune virologue, est là, dans une forêt tropicale d’Asie du sud-est à échantillonner des chauves-souris et leurs crottes, ce n’est pas seulement pour le plaisir. L’équipe espère trouver des virus proches du SARS-CoV-2 dans leur milieu naturel, pour comprendre l’itinéraire du virus et de ses variants. "Tous les éléments sont là pour expliquer comment des lignées de coronavirus peuvent émerger jusqu’à l’humain".

Meriadeg Le Gouil n’est pas le seul scientifique à la recherche de l’origine de la Covid-19. Plus de trois ans après le début de la pandémie, le monde n’a toujours pas la réponse. Fuite de laboratoire ou transmission à l’homme sur un marché ? La communauté scientifique n’a pas tranché. Dans ce documentaire, les réalisateurs Gwenlaouen Le Gouil et Brice Lambert font défiler devant leur caméra virologues, biologistes spécialistes des chauves-souris, épidémiologistes et membres de la mission de l’OMS à Wuhan. Ces scientifiques tentent d’expliquer le contexte d’émergence du virus, malgré la résistance du gouvernement chinois.

On avait un peu l’impression d’être des déchets toxiques.

Marion Koopmans est, elle aussi, virologue. Elle a fait partie des membres de l’OMS en mission à Wuhan en 2020. Alors que le territoire chinois est encore inaccessible aux chercheurs étrangers, un petit groupe d’experts internationaux est autorisé à Wuhan, où la pandémie a commencé. Ils visitent le marché de Wuhan et le laboratoire de virologie de la ville, réputé pour l’analyse des coronavirus. La chercheuse se souvient de la rigueur du protocole : quinze jours de quarantaine malgré des tests PCR négatifs, une désinfection de tous les bagages et des déplacements minutieusement encadrés dès leur sortie de l’hôtel. Entre détention de données et partage d’informations erronées, la recherche s’avère être compliquée lorsque la politique s’en mêle.

Covid-19 : la quête des origines, un documentaire à ne pas manquer le 23 mars dans Doc Shot sur La Une à 22h15, et en replay sur Auvio.